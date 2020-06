Zutphense ondernemer én politicus schiet op Twitter uit zijn slof tegen De Jonge en Rutte

Niet vol te houden

Wat de horecaondernemer duidelijk wil maken is dat de 1,5 meter absoluut niet vol te houden is. ,,Mensen zijn kuddedieren en willen bij elkaar zijn. Op andere plekken zie je het ook gebeuren. In winkels, maar er stappen ook mensen in treinen en vliegtuigen. Ik zeg niet dat we bij elkaar op schoot moeten gaan zitten. Social distancing is prima, maar er is ook een verantwoorde tussenweg. We zijn een vrij volk, dus deze regel moet nooit in de wetgeving worden opgenomen.’’