Zutphense ouderen tuffen binnenkort mogelijk rond in Italiaanse centrumbusjes: klinkt luxe, maar is een stuk duurder

Meer groen en water moeten moeten voor verkoeling zorgen in Zutphen

30 juli Bij nieuwe bouw- of verbouwprojecten moet Zutphen ruimte maken voor meer groen en water. Als het aan D66 en Stadspartij moet de gemeente Zutphen er meer aan gaan doen om voor verkoeling in de stad te zorgen. ,,Tijdens hittegolven is het in de stad voor veel inwoners moeilijk om prettig te wonen en te werken.’’