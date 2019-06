Nabestaanden van de ramp met MH17 krijgen vandaag als eerste de nieuwe onderzoeksresultaten van het Joint Investigation Team (JIT) gepresenteerd. We spreken met Peter Bats uit Zutphen, hij is er samen met zijn vrouw bij in Nieuwegein.

,,Ik heb een schild om mij heen gehad eigenlijk, sinds 17 juli 2014,” zegt Peter Bats (45) uit Zutphen. Zijn zoon Rowen, 12 jaar oud, kwam om tijdens de ramp met de MH17. Bats is samen met zijn vrouw Jessica op weg naar Nieuwegein, naar de nabestaanden bijeenkomst waar het onderzoeksteam JIT hen als eerste nieuwe onderzoeksresultaten gaat mededelen. ,,Het moet gaan over de feiten, en ik heb alle vertrouwen in het onderzoek van het JIT. Met een veroordeling van daders verandert de situatie natuurlijk niet zoveel. Toch zal een uitspraak mij goed doen, al blijven wij ons leven lang geconfronteerd met het verlies van onze zoon.”

Niet miemelen

,,Het eerste jaar na de ramp heb ik in een roes gezeten. Je weet niet of je nou boos bent, verdriet hebt, alles loopt door elkaar heen.” Het duurde lang voordat er een begrafenis kon zijn van Rowen, doordat hij pas in oktober geïdentificeerd werd. ,,Je zoon is weg, maar je kunt er nog niets mee. Het is op dat moment totaal onwerkelijk. Dit is de meest extreme ramp die je als mens kan overkomen.” Vanaf het moment dat het nieuws van de ramp kwam besloot het samengestelde gezin het samen te gaan doen. ,,Schouders eronder, niet miemelen. We hebben nog drie andere kinderen dus we moesten door met ons leven, we moesten op de een of andere manier het ook voor hen behapbaar maken, want zij waren nog zo jong.” Rowen ging met zijn moeder op vakantie naar Bali. In het gezin bleven de drie andere kinderen over -toen 12, 10 en 1- Jeffrey (18) Kylie(15) en Sylvan(6). Het was een ‘rollercoaster’ zoals Bats zegt, waar je met zo'n groot gezin in terecht komt.

Ruimte voor verdriet

Ze kregen goeie hulp van professionals, net als de kinderen. ,,Je kunt dit niet alleen, echt niet.” En het gaat nog steeds dagelijks over Rowen. ,,We kunnen over hem praten nu zonder dat we meteen hoog in de emotie zitten. Het gaat nu vooral over leuke herinneringen. Natuurlijk is het ook moeilijk, zijn broer heeft net eindexamen gedaan en heeft een vriendinnetje. Dat zijn dingen die we met Rowen nooit hebben kunnen meemaken. Het blijft pijnlijk.” Pas langzaam laat Bats het schild een beetje vallen. ,,Er komt nu meer ruimte voor verdriet eigenlijk. Al maak ik heel bewust er ook ruimte voor. Ook om het nieuws over de nasleep te volgen. Dat doe ik niet dagelijks, anders kan ik niet functioneren. Je wil jezelf niet extra kwetsen.” Toch volgt hij het, via internet, op gezette tijden. Zeer zorgvuldig is hij met het delen van zijn bevindingen op social media, omdat hij op geen enkele manier de rechtsgang wil beïnvloeden. En vooral ook omdat al het nieuws rond MH17 is omgeven door complottheorieën en nep nieuws. Bats denkt er wel een middenweg in te vinden en baseert zijn kennis op de nieuwsbrieven die hij als nabestaande krijgt, maar ook niet teveel te spitten online. De herdenking vorig jaar, bij de onthulling van het monument in Vijfhuizen was het eerste moment dat hij het echt merkte, dat het opnieuw binnenkwam. ,,Het was zeer indrukwekkend, ineens voelde het anders, intenser.”