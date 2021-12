Zutphense Rapper Pjotr brengt tracks op ouderwetse cd uit, fans enthousiast: ‘Ik wil juist oude tijd in’

Terug in de tijd. Geen kant en klaar album met rode draad en een goed verhaal, maar een stuk of twintig lekkere tracks, uitgebracht op cd. „Een mixtape-idee, zoals je vroeger had. Dat was waar ik op hoopte en dat is aardig gelukt”, zegt Pjotr Golsteyn, die zo’n 2,5 jaar geleden fulltime begon met rappen. De mixtape bestaat uit nummers waar Pjotr zélf vooral enthousiast over was. Fans reageren dolenthousiast. Om de muziek, maar óók om de cd-uitgave.