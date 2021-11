Zutphense Stadswerkplaats en kringloop Hand gaan samen verder: ‘En het liefst zo snel mogelijk onder één dak’

Bedrijf dat vanuit Zutphen barbiersza­ken in heel Nederland wilde openen, is op de fles

Headcase Barbers Nederland, een bedrijf uit Zutphen dat barbierszaken in heel Nederland wilde openen, is ruim zes jaar na de oprichting failliet. Via het bedrijf kwamen verschillende zogeheten ‘barbershops’ van de grond, zoals in Zutphen, Deventer en Den Haag, maar tot een landelijke uitrol leidde dit nooit. De rechtbank in Zutphen heeft het faillissement vorige week uitgesproken.

15 november