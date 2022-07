Zutphense strijd tegen de gans werpt vruchten af: minder nesten en minder overlast

Met video & update Boeren weg uit Eerbeek na urenlange blokkade van 113 bedrijven

De demonstranten die het industrieterrein in het Gelderse Eerbeek blokkeerden zijn rond 18.00 uur begonnen met het opruimen van de blokkades. Het boerenprotest tegen de stikstofwetgeving is daar beëindigd, nadat het industrieterrein bijna de hele dag was geblokkeerd.

8 juli