Zutphense student Floris gaat ‘op yurt’ in plaats van op kamers: ‘Maar ik word echt geen kluizenaar in een tentje, hoor’

April doet wat hij wil: Zo zag een wisselval­li­ge witte Pasen er uit in Oost-Nederland

5 april Het hing al even - letterlijk - in de lucht, maar vandaag kwam in Oost-Nederland sneeuw uit de lucht vallen. Daarmee heeft Nederland voor het eerst sinds jaren een witte Pasen. En zo zag dat er bij jullie uit.