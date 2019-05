Zutphense ‘ufo’ op stadhuis voor bijna 2 ton verplaatst

In september 2017 bleek dat er geen omgevingsvergunning was afgegeven voor de nieuw geplaatste installatie, waarmee het binnenklimaat in het gemeentehuis aan het ‘s-Gravenhof geregeld wordt. Volgens het bestemmingsplan zou die omgevingsvergunning ook niet afgegeven mogen worden, want de installatie was hoger dan de maximaal toegestane hoogte. Over de geplaatste installatie was bovendien geen overleg gepleegd met architect Rau en er werd 67.000 euro uitgegeven aan extra materiaal zonder dat de gemeenteraad daarvan op de hoogte was.