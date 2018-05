Zutphense verdachte wil naar rechtbank, maar blijft vastzitten vanwege vervoersproblemen

K. wordt er van verdacht meerdere keren te hebben geprobeerd om zijn ex-vriendin van het leven te beroven. Dat zou zijn gebeurd tussen 27 januari en 5 februari. De ex-vriendin hield er onder meer een gebroken oogkas en een bloedend oog aan over. K. zou haar hebben gestompt, geslagen, tegen of op een kast hebben gegooid en haar keel dicht hebben geknepen.

Gevallen of toegetakeld?

K. liet eerder bij de politie weten dat zijn ex plat op haar gezicht viel en zo haar gezicht en ogen verwondde. De rechtbank wil dat een deskundige zich buigt over de vraag of het letsel ook kan zijn ontstaan door veelvuldig vallen tegen bijvoorbeeld een deurpost of meubilair. Het slachtoffer zei echter dat het de Zutphenaar was die haar toetakelde. Het viel de voorzitter van de rechtbank op dat zij in haar slachtofferverklaring andere dingen schrijft, dan ze vertelde tegen de politie. Zo schrijft ze dat ze zich kan herinneren dat haar keel werd dichtgeknepen, terwijl ze tijdens het verhoor zij dat het ‘een groot zwart gat was’.