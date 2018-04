Zutphense verdachten overvallen oud-ijzerhandelaren mogelijk snel vrij

De rechtbank in Zwolle laat onderzoeken onder welke voorwaarden drie Zutphense verdachten van meerdere overvallen op oud-ijzerhandelaren in Oost-Nederland vrijgelaten kunnen worden. De drie mannen zitten nu tot zo'n 14 maanden vast in deze strafzaak.

Het drietal zit vast onder meer voor een gewelddadige overval eind januari 2017 in Raalte. Dit feit past in een reeks gewelddadige overvallen op handelaren in oud ijzer in Oost-Nederland. Bij die overval werd de bewoonster in elkaar geslagen terwijl anderen haar woning overhoop haalden, zei de officier van justitie eerder. Op een vorige zitting werd gemeld dat de heren 2 ton cash zochten in de woning.

Op 24 oktober 2016 werd een handelaar in auto's in Wierden bij zijn woning overvallen. De man werd daarbij neergeschoten. In de worsteling die volgde wist hij de bivakmuts van een van de overvallers kapot te trekken, zo zei het slachtoffer na afloop van de zitting. Daarna wist hij zich in veiligheid te brengen. Het stuk bivakmuts is later op straat teruggevonden. Op die stof is dna-materiaal van vier personen aangetroffen, zei de officier van justitie vandaag.

Dna

Een derde overval vond plaats in Warnsveld op een voormalig handelaar in oud-ijzer. Onder bedreiging van een wapen moest hij een tas afgeven. Het Openbaar Ministerie vermoedde eerder nog dat de drie met veel meer overvallen te maken hebben. Zo werden in Raalte en Hummelo mensen klemgereden. Het dna-materiaal gevonden op de bivakmuts in Wierden is een van de redenen dat de 22-jarige Stef P. aan die mislukte overval gelinkt wordt. Dat is onvoldoende om P. nog langer vast te houden, vond de raadsman.

Ook de advocaten van Eddy B. (29) en Arnold S. (34) vonden dat het tijd is de heren vrij te laten. B. zit al 14 maanden vast en het duurt nog maanden voordat de strafzaak wordt afgedaan. Hij zou ook de Volkswagen Golf gestolen hebben waarmee het drietal vluchtte. De auto werd later uitgebrand weergevonden.

Kabelbinders

De drie ontkennen dat in Raalte sprake was van een geplande overval. Ze gingen de woning binnen alleen voor een inbraak en ze waren verrast door de aanwezigheid van de bewoonster. Volgens de officier van justitie staat op een foto een van de verdachten met kabelbinders in zijn hand. Dat geeft aan dat het trio niet bezig was met een inbraak. Want wat moet je met kabelbinders bij een inbraak? ,,Men was bezig een overval te plegen.''