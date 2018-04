Zutphense verdachten van overvallen op oud-ijzerhandelaren komen vrij

Pianobar Zutphen krijgt er een derde 'X' bij

9:01 Pianobar XXL was vorig jaar tijdens het Zomerfeest een succes in Zutphen. Rond de 3.500 mensen vermaakten zich in een grote 'openluchtkroeg' op de Groenmarkt. De livemuziek kwam vanaf vier podia, op elke hoek stond er één. Vrijdag - op Koningsdag 2018 - krijgt de Pianobar er een 'X' bij. Want het evenement is nog groter dan vorig jaar. De horeca op de Houtmarkt doet dit jaar ook mee. ,,Pianobar XXXL wordt een enorme logistieke operatie'', zegt mede-organisator Remy Koppel.