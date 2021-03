Zutphense Voedselbank staat voor een raadsel: waar blijven alle mensen?

Stemmen in een idyllische kerk of kleine schuur? Het overzicht van bijzondere stemloca­ties in het Stentorge­bied

14 maart De welbekende kleine en bedompte stemlokaaltjes zullen in 2021 niet of nauwelijks gebruikt worden. Corona maakt grootse locaties noodzakelijk. Van massale drivetroughs tot schouwburgen, bioscopen, kerken of omgebouwde schuren. Op de kaart onderaan het artikel staan alle locaties. Wij zetten enkele opmerkelijke locaties in het Stentorgebied op een rij.