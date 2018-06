Zutphense vrijgesproken voor geweld tegen buurvrouw

Het ging al jaren niet goed in de straat van H. in de wijk Waterkwartier. Buren klaagden over en weer bij de politie over geluidsoverlast. Ook op die warme zomerdag in 2016 kwam er een klacht binnen. H. zou op het verjaardagsfeestje van haar dochter de muziek veel te hard hebben staan. De directe buren schakelden de politie in.

Toen de agenten arriveerden, ging H. door het lint. Ze liet de rechtbank twee weken geleden weten woest te zijn op haar buren vanwege de klacht. 'Ik ben over de rooie gegaan omdat wij vier jaar zijn geterroriseerd door de buren. En als wij dan de politie belden, kwamen ze niet.'

Tuinhek

Ze haalde even later verhaal bij de klager. 'Ik heb geroepen dat ik de kop van haar romp zou trekken', bekende ze. Volgens het slachtoffer en andere getuigen zou ze ook hebben geslagen en een tuinhek hebben vernield, maar dat ontkende H. in alle toonaarden.

Volgens haar is het tuinhek kapot gegaan toen de partners van beide vrouwen en omstanders met elkaar in gevecht raakten. 'Toen heb ik de buurvrouw wel op de borst geduwd ja, omdat ze mijn vriend wilde aanvallen.'

Twee jaar na het voorval zijn de strafzaken van de andere betrokkenen geseponeerd. De officier van justitie liet H. als enige nog voorkomen, omdat zij de ruzie begon. Ter zitting eiste die echter al vrijspraak voor het geweld wegens gebrek aan bewijs. De verklaringen van de betrokkenen vond zij ook al te verschillend en 'niet allemaal even betrouwbaar'.