Zutphense wethouder De Jonge overleeft motie van wantrouwen

Wethouder Annelies de Jonge (PvdA) heeft maandagavond een motie van wantrouwen overleefd die tegen haar werd ingediend vanwege een rapport over sociale dienst Het Plein. Burgerbelang kwam met de motie omdat de partij onvoldoende vertrouwen in verantwoordelijk wethouder De Jonge heeft.

Een motie van wantrouwen geldt als het zwaarst mogelijke middel dat in de politiek kan worden ingezet. Als een meerderheid voor zo’n motie stemt betekent dat bijna altijd het opstappen van een politicus.

De motie van Burgerbelang werd gesteund door de voltallige aanstaande oppositie van D66, CDA, CU, Stadspartij en BewustZW. De bijna-coalitiepartners GroenLinks, SP, PvdA en VVD bleven echter achter De Jonge staan, nadat ze uitgebreid haar excuses aanbood voor het feit dat het rapport van adviesbureau BMC niet eerder naar de gemeenteraad is gestuurd. ,,Het spijt me dat ik het, inmiddels beruchte, rapport van BMC niet eerder met de gemeenteraad heb gedeeld. Het was gepast geweest om dit wel te doen.” In het rapport werd in november vorig jaar onder anderen geconstateerd dat er nog altijd veel zaken bij sociale dienst Het Plein niet op orde zijn.

'Inschattingsfout'

Die constateringen werden echter in juni en juli door BMC gedaan, stelt het college nu als reactie op de kritiek. Sindsdien werden volgens wethouder De Jonge en haar collega-bestuurders al veel verbeteringen bij Het Plein doorgevoerd. De conclusies en aanbevelingen uit het BMC-rapport waren volgens het college dan ook geen verassing. Om die reden werd het rapport niet gedeeld met de gemeenteraden in Zutphen en Lochem door het dagelijks bestuur van Het Plein, waar ook De Jonge zitting in heeft. Bij nader inzien was dat een inschattingsfout, geeft De Jonge nu toe.

Quote Ik herken mezelf er niet in, dit voelt bijzonder naar Annelies de Jonge