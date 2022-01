Zutphense winkeliers zetten uit protest zaak één dag te huur: ‘Als er niks gebeurt, wordt het écht een spookstad’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Weer dik 2400 positieve tests in Oost-Nederland, Olst-Wij­he en Staphorst de uitzonde­rin­gen

Er zijn 2441 positieve tests geregistreerd in de Stentor-regio tussen gisterochtend en vanochtend. Dat aantal is vergelijkbaar met een dag eerder (2427). De gemeenten Olst-Wijhe en Staphorst vormen twee positieve uitzonderingen in deze regio.

10 januari