Zutphense zwemmers: politiek moet ingrijpen

De Zutphenaar is lid van zwem- en waterpolovereniging De IJsselmeeuwen en vreest het voortbestaan van zowel zijn vereniging als het zwembad. Van der Zwaluw kan het geruzie over geld en invulling van het beheer niet langer aanzien en schreef daarom mede namens veel andere leden een open brief aan Pennings. Grijp in voor het te laat is, is zijn oproep aan lokale politici en vooral aan de wethouder. Pennings zelf wil niet reageren.

Geen partij?

De wethouder houdt volgens Van der Zwaluw ten onrechte de schijn op geen partij te zijn in het conflict, terwijl de gemeente in het verleden De IJsselmeeuwen indirect een huurstijging van 400 procent bezorgde in het in 2015 geopende zwembad. ,,Er is toen gewoon tegen ons gezegd: dit gaan jullie betalen. Daar was geen discussie over mogelijk.”

Om de financiële gevolgen daarvan voor de leden enigszins te beperken werd een huurkorting in ruil voor vrijwilligersinzet overeengekomen met de beheerders van Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ). Maar de deal drukt zwaar op de vereniging en ook SSAZ kampt met exploitatietekorten. ,,De huidige situatie is dus het rechtstreekse gevolg van de positie waarin vereniging en SSAZ zijn gemanoeuvreerd door de gemeente”, stelt Van der Zwaluw in de brief.

Van der Zwaluw en veel andere leden vragen zich af wat er nog moet gebeuren voor de gemeente ingrijpt. ,,Op dit moment betalen wij als leden voor een uurtje trainen meer dan de normale entreeprijs van het bad én moeten wij daarnaast vrijwilligerswerk verrichten.”

Ingrijpen

De briefschrijver vindt dat Pennings zou moeten ingrijpen als ze echt hecht aan een bloeiende zwemsport in Zutphen, zoals ze onlangs stelde. ,,De leden van de IJsselmeeuwen voelen zich door de politiek in de steek gelaten. Ik roep u daarom op om nu eindelijk te doen wat van een wethouder Sport mag worden verwacht, door in de bres te springen voor de zwemsport in Zutphen.”