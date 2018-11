Zwaargewonde (79) bij ongeluk op N315 in Zelhem

Volgens een woordvoerder van de politie was er één auto bij het ongeluk betrokken. De 79-jarige man uit het Gelderse Zelhem is tegen een boom gereden. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en de man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In eerste instantie werd aangegeven dat het ongeluk in Vorden had plaatsgevonden, maar later lieten de hulpdiensten weten dat dit in het nabijgelegen Zelhem was.