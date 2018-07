Zwaargewonde bij schietincident in Zutphen

Proef met vrije openings­tij­den horeca Zutphen in de maak

6 juli De gemeente Zutphen, horecaondernemers en politie denken na over een proef van een jaar waarbij de openingstijden van de horeca in Zutphen worden vrijgelaten. Zo’n maatregel zou onderdeel kunnen worden van een breder pakket aan maatregelen die de veiligheid tijdens het uitgaan in de binnenstad moeten bevorderen. Een besluit is er nog niet over de pilot genomen, maar het is wel optie die op tafel ligt, bevestigt een gemeentelijk woordvoerder.