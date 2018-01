Zwaarte en lichtheid in ode aan Leonard Cohen in Zutphen

9 november 2016 was een zwarte dag voor Marlies Claasen, Tom Klein, Ernest Beuving, Ariane Greep en Bas Steman. Niet alleen kwam tot hun leedwezen toen president Donald Trump aan de macht in de VS, ook hoorden ze op die dag dat hun muzikale held Leonard Cohen twee dagen eerder was overleden. Het vijftal besloot de handen ineen te slaan om een eerbetoon aan Cohen in elkaar te draaien. De voorstelling So Long Cohen beleeft op 25 januari haar première in het Zutphense Theater Hanzehof.

Cohen loopt als een rode draad door het leven van de vijf, die behalve Exelnaar Beuving in Zutphen wonen. Cabaretier Beuving herkent veel van zichzelf in de Canadese bard. ,,Zwaarte, gecombineerd met lichtheid.'' Beuving zingt songs van Cohen en kruipt tijdens de hommage in de huid van allerlei beroemdheden. Stipt in korte sketches de singer/songwriter én zijn thematiek aan en doet dat bijvoorbeeld als Dominee Gremdaat, Janis Joplin en Nico Dijkshoorn. Zangeres Claasen: ,,Ernest is een ontzettend goede imitator. Hij zorgt voor de lichte, soms hilarische momenten in de voorstelling. Om Cohen te vertolken hoeft hij niets te doen. Geen verkleedpartij of vermomming. Ernest ís Cohen eigenlijk.''

Claasen vertelt over Cohen en zingt lead- en backingvocals. Schrijver en tv-maker Steman is de melancholische verteller die het publiek door de voorstelling loodst. Hij praat over Cohen én zichzelf. Linkt de Canadees aan belangrijke momenten in zijn leven. Filmmaker en zangeres Greep verzorgt samen met Claasen (achtergrond)zangpartijen en muzikant Klein verzorgt de arrangementen en speelt gitaar, daarbij soms ondersteund door Beuving (gitaar en mondharmonica).

Kill your darlings

Op de kop af een jaar geleden startten ze met hun project. De songkeuze voor hun voorstelling bleek een bijkans monumentale worsteling: het oeuvre van Cohen beslaat immers 14 studio-, 8 live- en 5 compilatie-albums. Claasen: ,,Kill your darlings? Dat kun je gerust stellen. We hebben natuurlijk allemaal onze favoriete Cohen-songs en moesten tot een compromis komen, dat in een voorstelling van tweemaal een uur past.'' Beuving: ,,Om klassiekers als Hallelujah en Suzanne konden we niet heen. Verder was het voor iedereen een beetje water bij de wijn doen.''

Het eindresultaat werd twee keer getest: in Heusden en Enschede. Beide keren reageerde het publiek 'lyrisch', volgens Claasen. ,,Beide try-outs waren uitverkocht en we kregen louter lovende reacties.'' Het vijftal regisseert zichzelf in So Long Cohen, waarvoor op het podium diverse settings worden gecreëerd. Klein: ,,We werken heel bewust zonder regisseur. We willen ruimte houden om te variëren. Niet vastzitten in een stramien.''

Afwijkend

Ook de vertolking van de Cohen-songs is verre van strikt. Claasen: ,,Neem alleen al mijn stem. Ik zal nooit zo laag kunnen zingen als Cohen. Cohen hield ervan als anderen zijn songs op een afwijkende manier vertolkten. Er hun eigen draai aan gaven. En dat is precies wat wij doen in onze voorstelling.''