Zwembaden wapenen zich tegen hitte; zeil om bad af te dekken blijft ‘s nachts achterwege

Bij zwembad De Meene in Ruurlo laten ze het zeil dat normaal gesproken ‘s nachts over het zwembad gaat, opgeborgen in de kast liggen. ,,Het zwemwater mag niet té warm worden, daarom leggen we sinds een week ‘s nachts geen zeilen over het bad heen’’, zegt badjuf Christa Meulenveld. ,,Wij spoelen het bad regelmatig, indien nodig met extra koud water, om de watertemperatuur zo fris mogelijk te houden. Maar dat alleen is in deze hete periode niet genoeg, daarom laten we de zeilen er af.’’