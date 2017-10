Zwemclub IJsselmeeuwen vreest voor lot

Hogere contributie

SSAZ en IJsselmeeuwen-voorzitter Robby van den Broek gaan voor de rechtszaak niet in op deze specifieke kwestie. In algemene zin zou het voor De IJsselmeeuwen funest zijn als de rekening van 23.000 euro wel moet worden betaald, geeft Van den Broek wel aan. ,,Dit gaat alleen over 2016. Dat zouden we op zich nog op kunnen hoesten. Maar volgend jaar komt er dan weer een rekening. En het jaar daarna weer. Dat kunnen we niet ophoesten. Dat moeten we dan doorbelasten aan leden.'' Dat betekent dat de contributie omhoog moet. ,,Meer dan honderd procent. Dat betekent dat leden veel meer moeten betalen, zeventig à tachtig euro per maand. Dat is heel veel geld.'' Van den Broek voorziet dan een leegloop. ,,Dan zullen we op termijn niet meer bestaan.'' Het zwembad zou dan hard worden geraakt. IJsselmeeuwen, dat zevenhonderd leden heeft, is namelijk hoofdhuurder.