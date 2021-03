Zwolse raad unaniem: Daly Plastics uit Zutphen moet betalen omdat het de IJssel vervuilt met plastic korrels

‘Zee’ van zonnepane­len kan toch leuk zijn voor omwonenden, kijk maar naar Hengelo

5 maart Steeds meer Nederlanders ergeren zich aan de zee van zonnepanelen die steeds vaker in weilanden te zien is. Groen gras maakt er plaats voor grijze of zwarte velden. De roep om de zonnepanelen naar bedrijfsdaken te verplaatsen, groeit. Het kan ook anders: in Hengelo (Gelderland) ligt het meest biodiverse zonnepark van Nederland. ,,Daar zijn we trots op.”