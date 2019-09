1218 kilometer rijden voor 420 minuten voetbal: ‘Niemand is hier gelukkig mee’

De bakker in Hasselt blijft, nu nog een slager en groente­boer strikken

14 september De bakker blijft in Hasselt en verhuist zelfs naar een groter pand. Nu nog een slager en groenteboer zien te strikken. Want een sterk wapen om de achteruitgang van het centrum van Hasselt tegen te gaan is het aantrekken van meer zaken in de foodsector. Het ontbreken daarvan is een van de problemen, stelt centrummanager Eduard Plate.