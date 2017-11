130 oud-leden Irene naar Hasselt

Bijna 130 oud-leden van Irene komen zaterdag naar Hasselt voor de reünie van de zestig jaar bestaande muziekvereniging. Ruim zeventig nemen hun instrument mee voor een eenmalig optreden met het reünieorkest. Een van hen is Karel Schaftenaar. De nu 69-jarige bassist woont in het Friese Wirdum en was van 1973 tot 1980 voorzitter.

Waarom bent u erbij?

,,Omdat Irene nog altijd voelt als een warme jas. De saamhorigheid is groot en in die tijd hebben mijn vrouw, die ook muzikante was, vriendschappen opgebouwd die nog altijd bestaan. Als we bij vrienden in Hasselt komen gaat het al snel over Irene. Ik blaas niet meer in een vereniging, maar zo af en toe nog wel in kerkdiensten”

Wat zijn uw herinneringen?

,,Natuurlijk de marsconcoursen en kerkdiensten, en de vele dingen die we samen hebben gedaan, ook buiten de muziek om. Zoals het maken van een langspeelplaat met mannenkoor Stereo uit Genemuiden, rommelmarkten, middenstandsbeurs. Allemaal om geld mee te verdienen en het trok nieuwe leden aan. Toen ik voorzitter werd waren er 40 leden, bij mijn vertrek het dubbele aantal. Allemaal omdat we met elkaar zoveel deden.”

Speurwerk

De reünie is het resultaat van intensief speurwerk naar oud-leden door de reüniecommissie, Marko Nijmeijer, Nienke Kamphof, Esther Spijkerman en Nelleke van der Weij.

Om hoeveel musici gaat het?

Nelleke van der Weij: ,,Bijna vierhonderd. En op tien na hebben we alle adressen weten te achterhalen. Vaak via mensen die nu op de muziek zitten of via familie. Het was een enorm werk om alle namen en adressen op te sporen. Anderhalf jaar geleden zijn we al begonnen.”

Waar waren ze gebleven?

“Er wonen er best nog wel veel in Hasselt, maar oud-leden zijn ook uitgezworven over het hele land en het buitenland tot zelfs in Australië, India en Indonesië. Die komen niet, maar wel nog iemand die in Duitsland woont. Die speelt ook mee in het orkest. We verwachten tussen de 120 en 130 oud-leden.”

Het programma?

,,Een reünie in ons clubgebouw, bedoeld om bij te kletsen en herinneringen op te halen. We leggen een groot aantal fotoboeken klaar om in te kunnen bladeren. Dan is er in de sporthal een diner en ’s avonds het concert. Voor de pauze speelt het huidige orkest, de drumband en het jeugd-opleidingsorkest. In de tweede deel voegen zich daar 70 oud-leden bij. Ze hebben op kunnen geven welke nummers ze uit het verleden graag nog eens zouden willen spelen en daar is een selectie uit gemaakt. Er is thuis geoefend, sommigen zijn op een repetitieavond geweest en zaterdag repeteren we nog een keer met elkaar. Dan zitten er 130 musici op het podium.”