350 teams doen spelletjes vanuit auto bij Koningsrit door Zwartewaterland: ‘Te gek’

Een kleedjesmarkt of optocht zat er op Koningsdag niet in en daarom besloten ze in Zwartewaterland om een Koningrit te houden. 350 teams reden in hun auto de gemeente door om onderweg allemaal opdrachten uit te voeren. ,,Zo mooi dat dit kon”, zegt initiatiefnemer Martijn Jansen.

Koekhappen, een pijltje blazen in de hoed van Maxima, een vliegtuigje vouwen en kroontjes tellen: het zijn allemaal opdrachten die deelnemers aan de Koningrit proberen uit te voeren. Op deze bijzondere editie van Koningsdag worden toch nog veel oud-Hollandse spellen gedaan. Wel mag de auto niet verlaten worden zodat iedereen zich aan de richtlijnen van het RIVM houdt.

Lees ook Koningsrit door Zwartewaterland is coronaproof Lees meer

Playstation

,,We hebben zoveel enthousiaste reacties gekregen”, zegt Jansen van reclame- en communicatiebureau Comceptum. ,,Kinderen zitten tegenwoordig veel achter hun Playstation. We hadden ook pijltjes schieten en dit vonden ze helemaal te gek. Ze wisten niet dat zoiets bestond.”

Jansen moest zelfs mensen teleurstellen die mee wilden doen. ,,We wilden een goede doorloop hebben. De route helemaal doen duurde ongeveer 2,5 uur. In 350 auto’s zaten meestal drie of vier mensen. Dit betekent dat liefst 1200 mensen uit Zwartewaterland hebben meegedaan.”

Uitstappen

Startplaats in Genemuiden is de parkeerplaats van Sportclub Genemuiden, waar mensen via een lange stok een tas met daarin materialen voor opdrachten krijgen. Deelnemers konden ook in Zwartsluis en Hasselt starten. Er is gestart in blokken van 15 minuten om drukte en opstoppingen te voorkomen. ,,We hebben veel maatregelen genomen, zo hadden alle mensen die hebben geholpen handschoentjes aan”, vertelt Jansen. ,,Mensen mochten absoluut niet uitstappen uit de auto. Gelukkig heeft iedereen zich aan de regels gehouden. We zijn trots dat de gemeente heeft meegewerkt en dan wil je ook dat alles goed gaat.”

Vorige week maandag kwam de benodigde vergunning van de gemeente pas binnen. ,,We wilden vanwege corona iets leuks doen. Het is echt bijzonder dat we dit allemaal zo snel geregeld hebben.”

Papier

,,Mensen gebruikten voor de opdrachten een speciale app en mijn grootste angst was dat dit niet goed ging. Het papier als alternatief was gelukkig niet nodig”, vertelt Jansen. Vrijdag wordt de winnaar bekend. ,,We vermoeden dat er een paar teams zijn met een gelijke stand, dus we hopen dat de burgemeester de winnaar gaat trekken.” Teams maken kans op prijzen zoals een wasmachine en een minuut gratis winkelen in een supermarkt.