54 dagen voor 26 pagina’s aan coalitieakkoord in Zwartewaterland: ‘Hoefden geen zaken glad te strijken’

Anne-Jet uit Genemuiden kraamt ineens bij een gevluchte Oekraïense moeder

En zo stond Anne-Jet Harms, de twintigjarige kraamverzorgende uit Genemuiden, ineens aan het kraambed van een voor het oorlogsgeweld in Oekraïne gevluchte vrouw. Na de geboorte van baby Andrey, met een keizersnede in Isala Zwolle, verleende Anne-Jet vijf dagen kraamzorg. ,,Heel bijzonder en enorm dankbaar om zoiets te kunnen doen, al was de taal nog wel een dingetje. Maar met Engelse woorden en de app SayHi Translate kwamen we er wel uit.’’

5 april