9-jarige bestolen van minibike tijdens Euifeest in Hasselt

video Sigarenwin­kel­tjes in opstand tegen versobe­ring tabaksindu­strie, en Kees uit Genemuiden doet mee

29 augustus Kees Dijkstra is als eigenaar van een tabakswinkeltje in Genemuiden bezorgd over de mogelijk snelle invoering van het Nationale Preventieakkoord. Over een jaar moeten alle rookwaren aan het zicht zijn onttrokken, krijgen pakjes dezelfde kleur en gaat de accijns (opnieuw) omhoog. ,,Mag het tempo iets omlaag?”