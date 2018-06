Aanhanger met hooi vat vlam in Zwartsluis

video Superde­luxe zeiljacht uit Zwartsluis in de prijzen

26 juni Het bij Vitters Shipyard in Zwartsluis gebouwde luxe zeiljacht Ribelle heeft een prestigieuze prijs in de wacht gesleept. De boot werd tijdens de World Superyacht Awards in het Italiaanse Florence als winnaar uitgeroepen in de categorie zeiljachten van 30 tot 49,9 meter.