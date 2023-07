Aanleg centrale speelplek in Zwartsluis gestart: ‘Dit wordt een echte aanwinst’

Verdachte poging tot doodslag en stalking Zwolse agent blijft langer in cel

Hoewel er op de zitting vraagtekens bij werden gezet of een 27-jarige daadwerkelijk poogde een agent in Zwolle te doden, blijft hij voorlopig vastzitten. Het onderzoek naar de verdachte ,,baarde me veel meer zorgen dan ik van tevoren had gedacht’’, zei de officier van justitie vandaag op de zitting.