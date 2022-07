Aanleg nieuwe Zwartewaterbrug bij Hasselt gaat ‘gigantische impact’ hebben: ‘Dit wordt groots’

Bijzonder eerbetoon voor omgekomen leer­ling-pi­loot Thijs (24) uit Zeewolde: ‘Was op en top gemoti­veerd’

Een bijzonder eerbetoon morgen in de lucht boven Zeewolde. Bij de begrafenis van Thijs Ronda, de 24-jarige leerling-piloot die vorige week bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam, komen vier vliegtuigen over in een bijzondere formatie. Eerder liepen zo'n tweehonderd mensen mee in een stille tocht door het dorp.

7 juli