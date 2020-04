Aantal doden door coronavirus in Zwartewaterland loopt verder op: ‘Er zijn wel voorzichtige lichtpuntjes’

Het aantal slachtoffers van het coronavirus in Zwartewaterland is de afgelopen dagen verder opgelopen. Volgens Zwartewaterland-burgemeester Eddy Bilder zijn inmiddels zeventien personen uit de gemeente overleden. Huisartsen zien in coronahaard Hasselt wel wat lichtpuntjes.

Van de overleden personen in Zwartewaterland komen er twee uit Genemuiden, de andere bij de gemeente bekende dodelijke slachtoffers waren echter in Hasselt te betreuren. De afgelopen dag zijn opnieuw twee personen overleden. ,,Voor onze gemeenschap is dat een enorm aantal”, zegt burgemeester Bilder. ,,Er is nog steeds een behoorlijk bedrukt gevoel, het aantal besmettingen neemt nog toe.”

Lichtpuntjes

Vanuit Hasselt komen wel positieve geluiden over een afname van het aantal besmettingen per dag. ,,De huisartsen in Hasselt zien lichtpuntjes”, vertelt Bilder. ,,Gisteren heeft zich maar één iemand met klachten bij de huisarts gemeld. In Hasselt zou je voorzichtig kunnen zeggen dat het beleid van de overheid zijn vruchten begint af te werpen. Als de daling van het aantal besmettingen per dag zich de komende dagen voortzet, dan kan ik pas voorzichtig positief zijn.”

Quote Bij een voetbalwed­strijd heb je misschien een uur spanning en dan is het klaar. Hier is er doorlopen­de spanning. Eddy Bilder, Burgemeester Zwartewaterland

Veel zorgen maakt Bilder zich wel over de situatie in Genemuiden. Daar kwamen gisteren acht mensen met serieuze coronaklachten naar het spreekuur van huisartsen toe. ,,De kans op een besmetting is in Genemuiden heel serieus. In het begin concentreerde zich alles bij Hasselt. Nu lijken in Genemuiden meer mensen besmet te raken. In Zwartsluis gaat het goed op dit moment. Daar hadden de mensen die besmet zijn geraakt, niet contact met anderen gehad.”

Voetballende jeugd

Ondanks de waarschuwingen hebben zes kinderen ouder dan twaalf jaar in Genemuiden donderdag een bekeuring gekregen voor het negeren van de coronaregels. Ze voetbalden op het voetbalpleintje bij de Fazant en kregen een boete van 95 euro. ,,Dat zijn flinke bedragen”, vertelt Bilder. ,,Wie niet wil luisteren, moet maar voelen. Ze kunnen niet zeggen dat we ze hier niet voor gewaarschuwd hebben. In Genemuiden worden helaas vaker groepjes jongeren gesignaleerd.”