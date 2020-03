Aantal doden door coronavirus in Zwartewaterland opgelopen tot twaalf

Dodental Hasselt in korte tijd verdubbeld: drama voor verzor­gings­huis

30 maart In verzorgingshuis De Hazelaar in Hasselt zijn in enkele dagen tijd zes ouderen gestorven. Volgens de huisarts is corona de oorzaak van hun overlijden. Het aantal sterfgevallen door de ziekte Covid-19 is de afgelopen dagen in Hasselt verdubbeld. ,,Er zijn nu ongeveer tien mensen overleden aan corona in Hasselt”, zegt Zwartewaterland-burgemeester Eddy Bilder.