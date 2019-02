Acteur Fedja van Huêt blijkt afstammeling van twee oud-burgemeesters Hasselt

Een groot deel van de familiegeschiedenis van acteur Fedja van Huêt speelt zich af in Hasselt. Twee voorvaders van hem zijn in de Hanzestad na elkaar burgemeester geweest in de Napoleontische tijd. Voor het televisieprogramma Verborgen Verleden, donderdag is de uitzending, bezocht de 45-jarige Van Huêt Hasselt.

De in Den Haag geboren acteur wist voor deelname aan het programma wel dat een deel van de familie van zijn moederskant oorspronkelijk uit Hasselt kwam, maar had geen weet van de belangrijke rol die zijn voorouders in Hasselt hebben gespeeld.

Napoleon

Hendrik Ridderinkhof en zijn zoon, met dezelfde naam, waren daar rond 1800 na elkaar burgemeester. Hendrik Ridderinkhof junior heeft waarschijnlijk Lodewijk Napoleon, de broer van keizer Napoleon 1, welkom geheten bij zijn historische bezoek aan Hasselt.

Historicus Frits Schmidt vertelt in Hasselt aan Van Huêt, bij het grote publiek bekend als acteur in series als Divorce, Penoza en Soof, over zijn familiegeschiedenis. Van Huêt bezoekt het Oude Stadhuis, de Grote Kerk en de Hasseltse grachten. In de Grote Kerk is een familiegraf van de familie Ridderinkhof en staat de naam van Hendrik op het orgel. ,,Ik ben maar een acteur, maar nu kom je mensen tegen die iets hebben betekend voor de gemeenschap’’, zegt Van Huêt geëmotioneerd bij zijn bezoek.

Mooi

Anky Kosters van het Toeristisch Informatie Punt (TIP) in Hasselt is blij met de aandacht op de nationale televisie. ,,Er zullen altijd mensen zijn die nu zien hoe mooi Hasselt is. Dit levert zeker extra bezoekers op, daarom hebben we ook meegewerkt’’, legt TIP-voorzitter Kosters uit ,,Ik verwacht dat naast mensen uit het oosten, nu ook mensen uit de rest van het land Hasselt gaan bezoeken. Er zijn vaker opnames voor televisie gemaakt in Hasselt, we merkten dat daarna veel meer mensen Hasselt bezochten. Toeristen zijn bij bezoek vaak verbaasd over hoe mooi Hasselt eigenlijk is. ‘’

TIP zette de deuren van het Oude Stadhuis wagenwijd open. Kosters was bij de opnames met Van Huêt aanwezig. ,,Fedja zei dat hij normaal als acteur zeker is van zijn rol, nu vond hij het spannend omdat hij geen rol had en niet wist wat er precies ging gebeuren’’, vertelt Kosters. ,,Op de dag van de opnames eind vorig jaar was het slecht weer, dus er is wel veel binnen gefilmd. Ik heb iedereen opgetrommeld om te gaan kijken. Het is een mooi stukje promotie voor de Hanzestad.’’