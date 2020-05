Actie voor door brand getroffen gezin Kamperzeedijk loopt flink op. ‘Zijn er stil van’

Volledig scherm De actie voor de familie Van der Wal sloeg aan en leverde ruim 28.000 euro op. © Pedro Sluiter Foto

Op de valreep, de actie werd gisteren afgerond, werd de hoogste bijdrage nog genoteerd. De diaconie van de Nederlands Gereformeerde kerk in Kampen was afgelopen zondag bestemd voor de gedupeerde familie, lid van deze kerk. De kerkleden haalden ruim 2000 euro bij elkaar. ,,De dienst was online, de dominee liet foto’s van de brand zien. Ik wist van niks, wilde de actie eigenlijk zaterdag al deactiveren, maar ik ben achteraf blij dat ik daar nog even mee heb gewacht. Het toont de verbondenheid van zo’n kerkelijke gemeente”, reageert Doorn.

Oud klasgenoten

In overleg met de familie Van de Wal is de inzamelingsactie nu afgerond. ,,Er was al zoveel opgehaald, daarom zijn we gevoelsmatig nu gestopt. De opbrengst is boven verwachting, de familie is er stil van. Er reageerden oude klas genoten van Dick en Nathalie (ouders) en zelfs mensen uit het buitenland, die weer mensen hier kennen. En een boerenbedrijf heeft een groot netwerk, er komen veel mensen op de dam. We hebben ook nog een lijst met benodigdheden online gedeeld, vooral voor keukenspullen en ook daar werd veel op gereageerd. Ze hebben alleen de besteklade kunnen meenemen.”

Woonunits