Hessink’s Veilingen uit Zwolle biedt meer dan duizend artikelen te koop aan bij de zaterdag te houden veiling per opbod. Wat de opbrengst zal zijn is volgens veilingmeester Bradley Hessink giswerk. ,,Aan de veilige kant is 250.000 tot 350.000 euro, maar als er voor bepaalde kavels meerdere geinteresseerden zijn kan het ook zo flink oplopen. Maar het kan ook tegenvallen.”

Beroemdheden

Hessink raakt helemaal enthousiast als hij in een van de schuren tussen de auto’s, bromfietsen en koetsen loopt. Hij wijst op de Rolls Royce Silver Cloud uit 1956. ,,Er rijden in deze auto vele beroemdheden, waaronder leden van het Britse koningshuis”, weet hij te melden. ,,En daar staat een Humber Six Light Saloon uit 1934. Wereldwijd zijn er nog maar twaalf stuks en dit is het enige nog rijdende exemplaar. Deze auto is gebruikt in de film De Bende van Oss.”

Zwitserse bus

Op het erf staat een blauwwitte bus met Nederlands kenteken, die gezien het opschrift is gebruik voor trouwerijen en feesten. Maar de bus - een Sauer Icrid Omnibus - is van Zwitserse makelij en gebouwd in 1948. ,,Starten en wegrijden”, zegt Hessink. Hij rept over het enige exemplaar ter wereld. ,,Die hoort thuis in een museum. Ik heb signalen gekregen dat er interesse is vanuit Zwitserland. We zullen het zaterdag zien.” Over de waarde laat hij zich niet uit. ,,Het is maar net wat de gek er voor geeft en bij veilingen per opbod geldt dat de aanhouder wint. Je hebt altijd twee of meer partijen nodig voor een gevecht dat de prijs opdrijft.”

Jukebox

Tot de niet rijdende voorwerpen merkt hij een Wurlitzer Jukebox model 1080 uit 1947 aan als ‘een zeer zeldzaam exemplaar’. Hessink zegt te weten dat Amerikanen dergelijke apparaten massaal terugkopen, waar ter wereld ze ook staan. ,,En deze werkt volledig en er zijn twee dozen elpees bij.” En dan is er nog een uitgebreide collectie antieke meubelen, serviesgoed, maar ook militaire uniformen, petten, petten, poppen, kinderwagens en marmeren en bronzen tuinsculpturen- en ornamenten. ,,Zowel meneer als mevrouw hadden ieder zo hun eigen voorkeuren bij het verzamelen en ze kochten alles wat ze mooi vonden en zo is deze bijzondere collectie ontstaan”, aldus Hessink.

Per opbod

De veiling per opbod is zaterdag 23 september vanaf 11.00 uur in de manege van de Zwartewaterruiters in Genemuiden. De leiding is in handen van Bradley Hessink en zijn vader Richard, in het verleden eigenaar van het Zwolse Venduehuis. ,,Hij is wel uit de zaak maar natuurlijk een veel ervarener veilingmeester dan ik.” Woensdag, donderdag, vrijdag (11.00-18.00) en zaterdag (08.00-11.00 uur) kan op locatie (Kamperzeedijk 2a) de collectie worden bekeken.