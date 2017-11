Ambachtelijk torenuurwerk naar zuiden des lands voor restauratie

Restauratiebestek

Nadat de oude Sint Nicolaaskerk in Genemuiden in 1882 volledig door brand is verwoest, zijn in 1883 de huidige Grote Kerk en toren gebouwd. Onderdeel van deze bouw in neo gotische stijl was het plaatsen van de klokken en het uurwerk. In 1949 is het uurwerk uit de toren gehaald om plaats te maken voor een elektrisch uurwerk.