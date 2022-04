Appels en pruimen plukken in park om de hoek; als het aan deze Sluzigers ligt, wordt dat ‘gewoon’

Loswal Giethoorn illegaal, maar toch handhaaft Overijssel niet

Het gebruik van de loswal aan de Kerkweg in Giethoorn is in 2021 door de provincie illegaal verklaard. Toch treedt Overijssel nog altijd niet op terwijl de loswal nog volop in bedrijf is. ,,Dat er geen vergunning verleend kan worden, ligt buiten de macht van de gemeente.’’

18 maart