Arembergschool in Zwartsluis zet leerlingen in voor verkeersveiligheid

Kinderen die als omgevingsmanagers beoordelen of andere kinderen en ouders zich bij de school wel aan de verkeersregels houden. Met dit idee hoopt basisschool OBS Aremberg in Zwartsluis de verkeersveiligheid rond het schoolgebouw te vergroten.

Bij school aan komen fietsen en op de stoep netjes afstappen om verder te gaan lopen met de fiets aan de hand. Dit is een punt op de spaarkaart waard. Een ouder die de auto netjes in het parkeervak parkeert. Ook hiervoor krijg je met een kniptang een gaatje op de spaarkaart. Basisschool de Aremberg stelt leerlingen als omgevingsmanager aan om te kijken of de verkeersregels nageleefd worden door medeleerlingen en hun ouders.

Volle spaarkaart

Op acht verschillende verkeersregels letten de omgevingsmanagers de komende maanden. Bij een volle spaarkaart kan de basisschooljeugd een ijsje, korting op zwemmen of een bloemetje krijgen. De prijzen zijn gesponsord door lokale ondernemers. ,,Bij veel scholen moet de leerkracht mensen aanspreken, hier doen de kinderen dat", zegt directeur Jeroen Oosterhof. ,,De leerlingenraad kwam met het idee. We hebben veel aanmeldingen van kinderen die omgevingsmanager willen zijn. Daarvoor moeten ze wel slagen voor een soort theorie- en praktijkexamen."

Drie keer per week gaan de omgevingsmanagers op een vooraf niet aangekondigd moment controleren of de kinderen en ouders zich goed gedragen. ,,De leerlingen noteren fouten en monitoren zo hoe het is gesteld met de verkeersveiligheid. Als ze goed verkeersgedrag laten zien, krijgen ze een positieve beloning. Elke keer als leerlingen iets goed doen in het verkeer krijgen ze met een kniptang een gaatje op de kaart."

Eerste school

Het is de eerste school in het land die op deze wijze werkt met 'omgevingsmanagers'. De provincie Overijssel steunt het initiatief en hoopt dat na de zomer meer basisscholen dit gaan doen. ,,We hebben het idee bij de provincie gepresenteerd en die wilden graag dat we het zouden doen. Zeven à acht scholen in de provincie, waaronder de andere basisschool uit Zwartsluis, zijn al geïnteresseerd in dit project en volgen het op de voet."

Het werd de laatste jaren drukker rond school de Aremberg. ,,In 15 jaar tijd is de school van 60 leerlingen naar 220 leerlingen gegaan terwijl de parkeervakken hetzelfde zijn gebleven", zegt directeur Oosterhof. ,,Op deze manier hopen we dat dit beter verloopt."