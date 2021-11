Atelierroute in Hasselt gaat komend weekend niet door

VIDEO Corona weerhoudt mensen niet van een bezoek aan de Biestemerk in Genemuiden

Tientallen kramen en vele honderden mensen die zich er een weg tussendoor banen. Met dit beeld op de Westerkaai in Genemuiden zou je niet zeggen dat het aantal coronabesmettingen in Zwartewaterland vorige week flink opliep. Na de afgelasting in 2020, snakt Genemuiden naar de Biestemerk, voor menig inwoner het absolute hoogtepunt van het jaar.

