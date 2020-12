Auto eindigt in de greppel bij Hasselt na botsing: andere automobilist met letsel naar het ziekenhuis

Drugspand in Zwartsluis drie maanden op slot

19 november Een bedrijfspand in Zwartsluis is door burgemeester Eddy Bilder voor een langere periode gesloten nadat in een van de units een hennepkwekerij was gevonden. Het is volgens gemeentelijk woordvoerster Alieke Landsman de eerste keer dat de burgemeester van Zwartewaterland is overgegaan tot een dergelijke stevige maatregel.