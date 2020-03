Auto gevonden in zoektocht naar vermiste Sten (20) uit Vollenhove

Om geen sporen verloren te laten gaan gaat het waarschijnlijk lang duren voordat de auto boven water is. Het is nog niet bekend of er nog iemand in de wagen zit. Wel is zeker dat ook bekenden van de vermiste Sten Lok in de omgeving van de Zomerdijk aanwezig zijn. Overigens is alleen het fietspad van de N334, in het buitengebied van Zwartsluis, afgesloten.