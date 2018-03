Auto met vier kinderen te water bij Hasselt

Raadsnestor Zwartewaterland vertrekt met pijn in het hart: 'het is niet anders'

16:36 ,,Als je 27,5 jaar in de gemeenteraad hebt gezeten dan wordt het een deel van je leven en neemt het een plaats in je gezin in. Nu is het afgelopen en dat had ik niet verwacht. Maar ik moet de knop omzetten, het is niet anders."