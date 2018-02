Auto slipt van de weg bij Vollenhove, bestuurder gewond

Het NK lonkt voor metselaar Ramon uit Vollenhove

15 februari Ramon van der Linden uit Vollenhove is één van de zes metselaars die strijden tijdens een wedstrijd voor jonge vakmensen die een vmbo-opleiding volgen. Ook elf timmerlieden gaan met elkaar de strijd aan in Genemuiden, waar Opleidingsvereniging Genemuiden gastheer is.