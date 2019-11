Auto te water in Zwartsluis: maar waar is de bestuurder?

Van horecaty­coon tot incasso­frau­deur: wordt John den B. uit Epe opnieuw veroor­deeld?

2 november Als voormalig horecatycoon John den B. ergens opduikt is gedonder nooit ver weg. Justitie wil hem vier jaar opsluiten en claimt nog 7 miljoen euro van de Epenaar (50). Dat zou hij op listige wijze hebben gestolen van ABN Amro. Den B.’s imperium stortte jaren geleden in elkaar, hij ging persoonlijk failliet en vertrok naar Bonaire. Inmiddels is Den B. terug in deze regio. Op papier heeft hij nergens mee te maken, maar volgens meerdere zakenrelaties trekt hij weer volop aan de touwtjes. Komende week dient het hoger beroep in zijn rechtszaak.