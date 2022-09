Automobilist belandt op z’n kant in de sloot in Zwartsluis

‘Planten erin en tegels eruit’ in Zwartsluis, Genemuiden en Hasselt

Tegels eruit, planten erin. Dat is het motto van de actie ‘Stoepgroen, samen doen!’ van de Groene Loper IJsseldelta. In september geeft deze organisatie gratis plantenpakketten uit aan buurtinitiatieven en maatschappelijke organisaties die hun straat of buurt willen vergroenen. Dat kan in Zwartsluis, Genemuiden en Hasselt.

18 augustus