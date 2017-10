Bakken voor het goede doel

videoHet was deze week een dolle boel bij een aantal locaties voor buitenschoolse opvang in de gemeente Zwartewaterland. De bso's deden mee aan een landelijke actie voor SOS Kinderdorpen. Na schooltijd bakten de kinderen op de bso massaal cupcakes om ze vervolgens te versieren en verkopen voor het goede doel. SOS Kinderdorpen gebruikt de opbrengst voor verbetering van het onderwijs in het West-Afrikaanse land Guinee-Bissau. Er doen ruim 600 bso's in ons land mee. Dr. Oetker, dat zorgt voor een verdubbeling van de opbrengst, had voor de landelijke actiedag een pakket beschikbaar gesteld met basismixen, decoraties, bakschorten en promotiemateriaal.