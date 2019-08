Band bij afvalinzamelaar in Genemuiden onder controle

Hasselt pakt uit met versierde straten bij jubileume­di­tie Euifeest

30 augustus ,,Zo veel vragen”, plaatst dj Tony Junior bij een video op Instagram waarin hij rijdt door de verlichte Hendrik van Viandenstraat in Hasselt. De Utrechtse dj treedt in Hasselt op en is verbaasd en onder de indruk van de versiering in de straten in de Hanzestad.