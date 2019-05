Bed & Breakfasts in Genemuiden en Wichmond in de prijzen

Twee Bed and Breakfasts in het verspreidingsgebied van de Stentor zijn in de prijzen gevallen bij de verkiezing Beste B&B van Nederland. De prijzen werden uitgereikt aan B&B's in Genemuiden en Wichmond.

De Pieper Horizon in Genemuiden werd tweede in de categorie vier tulpen, de evenknie van het aantal sterren bij een hotel. De uitslag van de verkiezing werd woensdagochtend bekend gemaakt. Eigenaresse Angelien Spijker is enorme blij met de klassering. ,,Ik dacht er gisteravond ineens aan dat het vandaag bekend werd gemaakt. Op de één of andere manier doet het dan toch wat met je.’’ Spijker vertelt dat ze vanmorgen snel alles ‘aan kant heeft gemaakt’ om vervolgens op de website van de verkiezing te kijken of de uitslag al online stond. ,,Ik ben er heel blij mee.’’ De Pieper Horizon eindigde achter B&B Bed in Broek, in het Noord-Hollandse Broek in Waterland. Derde in de categorie vier tulpen werd een B&B in het Noord-Brabantse Rosmalen.

Voor de Pieper Horizon is het het tweede jaar op rij dat de B&B in de prijzen viel. Vorig jaar werd dezelfde klassering in dezelfde categorie behaald. ,,Wij krijgen door de prijs een nieuwe vlag, een certificaat en een eervolle vermelding op de website,’’ aldus Spijker.

Wichmond

B&B Hotel California uit Wichmond viel in de categorie twee tulpen opnieuw in de prijzen. Het is de vijfde keer in zes jaar dat de B&B uit Wichmond er in deze categorie met de eerste prijs vandoor gaat. Voor uitbater Arnold van de Ruit is het ieder jaar toch even spannend: ,,Je verwacht ieder jaar wel dat je in de prijzen valt, maar winnen went nooit.’’ Hij geeft aan dat zijn optrekje nog maar kleinschalig is in vergelijking tot de winnaars in de categorieën met meer tulpen. ,,Dat zijn hele ressorts. Wij spelen in de Keuken Kampioen Divisie.’’ Van de Ruit laat weten dat er vanmiddag weer gasten komen en dat die worden verrast met taart. De Achterhoekse B&B werd op de voet gevolgd door een B&B uit De Lutte en Millingen aan de Rijn. Opvallend is dat deze twee B&B's ook vorig jaar tweede en derde werden.

Friesland

De beste Bed and Breakfast van Nederland staat dit jaar in het Friese Fochteloo. Buitengoed Op De Knolle won in de categorie vijf tulpen. Vorig jaar werd dit optrekje nog derde in de verkiezing.

Opzet

De verkiezing Beste B&B van Nederland wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Bed & Breakfast Nederland, uitvoerder van de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. Het eindklassement wordt bepaald op basis van een mystery guest, aanwezige faciliteiten en de gastenreviews op Bedandbreakfast.nl.