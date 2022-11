Beeldend kunstenaar Ronald Westerhuis uit Zwolle geeft lezing in Zwartsluis, waar hij opgroeide

Man uit Genemuiden dwong meisje tot seks met anderen op parkeer­plaat­sen en in peeskamer Zwartsluis

Het begon met ongewenste handtastelijkheden en voor ze er erg in had, moest een jonge vrouw seks hebben op parkeerplaatsen en in een speciaal ingerichte peeskamer in Zwartsluis. De 46-jarige Emiel R. uit Genemuiden hield haar volgens de rechtbank in zijn macht en belandt daarvoor in de cel. ,,Als ik met hem meeging, dan kreeg ik drugs.”

