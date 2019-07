B&B of toch kinderopvang in lege basisschool Genne? Zwartewaterland wil pand verkopen

Op de plaats waar ruim 250 jaar kinderen naar school gingen, rekenen en voetballen volgend schooljaar vermoedelijk geen kinderen. Dit is nog niet zeker aangezien bewoners graag een kinderopvang in het gebouw willen hebben. ,,255 jaar heeft het als school een bestemming voor kinderen gehad, ik zou het mooi vinden als het met bijvoorbeeld een kinderopvang een bestemming voor kinderen blijft”, zegt Gerrit Zielman, lid van de bewonerscommissie Genne Kern. ,,We hebben hier alleen geen grote stem in. Onze wensen hebben we aan de gemeente kenbaar gemaakt.”

Gemeentelijk monument

De gemeente Zwartewaterland hoopt het oude schoolgebouw van OBS Genne in het najaar te verkopen. In oktober draagt Stichting Op Kop het markante schoolgebouw in Genne over aan de gemeente Zwartewaterland, waarna het gebouw getaxeerd wordt. Het pand krijgt de status van gemeentelijk monument. De gemeente wil het gebouw daarna onder voorwaarden verkopen door rekening te houden met de markante rol van het schoolgebouw in de omgeving.

,,De reikwijdte kan gevonden worden in bijvoorbeeld wonen, maximaal twee wooneenheden, mogelijk in combinatie met bed & breakfast of een bedrijf in de lichtste categorie. We wachten tot de overdacht is geweest en gaan dan de geïnteresseerden inventariseren”, zegt woordvoerster Alieke Landsman van de gemeente Zwartewaterland.

Niet hoogste bod

Zielman, lid van de bewonerscommissie in Genne, hoopt dat de gemeente rekening houdt met de wensen van de buurt. ,,De buurt wil het liefst iets rustigs dat past bij Genne. Ik heb begrepen dat er een lijst met geïnteresseerden is. De gemeente heeft aangegeven niet voor het hoogste bod te gaan, maar rekening te houden met de wensen van de bewoners. Op een buurtavond na de sluiting zijn 22 buurtbewoners afgekomen. Daar kwamen al allerlei suggesties. Een praktijk aan huis met bijvoorbeeld een schoonheidssalon is ook een goede optie. Aan een buurthuis in de oude school is in Genne geen behoefte.”

OBS Genne moest sluiten door het lage leerlingenaantal, de laatste maanden van het jaar waren er nog maar vier kinderen over. Zielman woonde lange tijd naast de school. ,,Ik heb er geweldige buren aan gehad. In de avond en in vakanties was het altijd rustig, het is jammer dat het is gestopt.”

Bijzonder pandje

De pianist en componist Tjako van Schie legde vorig jaar per brief een bod van 125.000 euro neer bij de gemeente en heeft nog steeds interesse, ook al heeft hij een nieuwe woning in Wilhelminaoord. ,,Het is een bijzonder pandje in een mooie omgeving. Het spreekt mij erg aan. Na mijn bod vorig jaar heb ik weinig van de gemeente gehoord, maar ik wil wel op de hoogte gehouden worden van de plannen.”

Van Schie wil het gebouw ombouwen tot De Basis. Het moet een plek worden voor culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten. Hij wil er gaan wonen en het gebruiken voor eigen muzikale activiteiten, maar ook concerten en cursussen organiseren. ,,Of ik het nog wil kopen hangt vooral af van de vraagprijs. Ik ben benieuwd wat de gemeente gaat doen.”